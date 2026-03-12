Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bal üretimini artırmak ve arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Arıcılık Malzeme Desteği Projesi kapsamında üreticilere ekipman dağıtımı yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde gerçekleştirilen dağıtım programında, 674 arı yetiştiricisine, temel koruyucu ve kontrol ekipmanları dağıtıldı.

Daire Başkanı Ulaş Ay, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Tekirdağ'da arıcılık faaliyetlerini sürdüren üç birlik bulunmaktadır. Bunlar; Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği ve Muratlı Bal Üreticileri Birliği'dir. Bu birliklere üye 731 arı yetiştiricimiz aktif olarak faaliyet göstermektedir. İl genelinde yaklaşık 68 bin kovanımız bulunmakta olup, kovan başına 15-20 kilogram verim alınmaktadır."

Üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Ay, Arı Yaşam Gücü Projesi kapsamında da arı keki ve fondan şeker dağıtımının devam edeceğini kaydetti. Ay, szölerini şöyle sonlandırdı:

"2025 yılı içerisinde 675 arı yetiştiricimize 161 bin 520 kilogram arı keki ve 80 bin 760 kilogram fondan şeker dağıtımı gerçekleştirdik. Arı Yaşam Gücü Projesi kapsamında bu yıl da arı keki ve fondan şeker desteğimiz devam edecektir. Bugün arı yetiştiricilerimize temel koruyucu ve kontrol ekipmanları dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Programın ilimiz ve ülkemiz arıcılığı için hayırlı olmasını diliyor, başta Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Program kapsamında 674 arı yetiştiricisine, maliyetinin yüzde 50'si Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan maske, eldiven ve körükten oluşan temel arıcılık ekipmanları dağıtıldı.