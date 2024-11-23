Tekirdağ\'da Asayiş Uygulaması: 23 Gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, son 10 günde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 3 kilo 57 gram esrar, 7 ruhsatsız tabanca, 21 bin 760 makaron, çalıntı motosiklet, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Uygulamalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.