Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, Çorlu ilçesinde 1885 kişiye GBT kontrolü yapıldı ve 764 araç incelendi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 18 araca trafik yönünden 150 bin lira idari para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi.

01.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çorlu ilçesinde uygulama yaptı.

Ekipler, 1885 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 764 araç incelendi.

Çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 18 araca trafik yönünden 150 bin lira idari para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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