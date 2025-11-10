Tekirdağ'da Atatürk'ün Anma Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Tekirdağ'da Atatürk'ün Anma Etkinlikleri Düzenlendi

10.11.2025 15:47
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen anma etkinliklerinde çelenk sunma töreni ve öğrenci katkılı programlar gerçekleştirildi.

(TEKİRDAĞ) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki tarihi Valilik Binası önünde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Anma etkinlikleri, Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu'nda Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi ve anma programı ile sürdü.

"Hepimizin gönlünde aynı duygu var"

Programda "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu bir konuşma yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belen, Atatürk'ün askerlik yaşamındaki başarılarına değinerek, "Bugün burada, ebediyete intikalinin 87. yıldönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandık. Hepimizin gönlünde aynı duygu var. Atatürk yalnızca bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda çağları aşan bir vizyonun ve ortak hatıraların en güçlü ışığıdır" dedi.

Konuşmanın ardından "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Sonsuza Dek Atatürk" isimli anma programı ile tören devam etti. Protokol üyelerinin resim sergisini gezmesinin ardından program sonlandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

