Tekirdağ'da Ayçiçeği Tarlaları Renkli Bir Seyahat Rotası Sunuyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ayçiçeği Tarlaları Renkli Bir Seyahat Rotası Sunuyor

Tekirdağ-Çanakkale kara yolu üzerindeki ayçiçeği tarlaları, sürücüler ve yolcular için renkli bir seyahat imkanı sunuyor. Tatil sezonunun başlamasıyla trafiği artan bu yol üzerindeki tarlalarda açan ayçiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Yoldan geçenler, ayçiçeği tarlalarının güzelliğini izlerken, bazı sürücüler de durup fotoğraf çekmeye çalışıyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bu renkli tarlaların yolculuk yapanlara keyifli bir seyahat fırsatı sunduğunu belirtti. Ayçiçeği tarlaları, Tekirdağ'ın turizm potansiyeline de önemli bir katkı sağlıyor.

06.07.2024 11:03
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Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

Tatil sezonunun başlamasıyla trafiği artan Tekirdağ- Çanakkale kara yolu arasındaki tarlalarda baş veren ayçiçekleri güzel görüntüler oluşturuyor.

Gün boyunca yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflamaya çalışıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine Tekirdağ - Çanakkale kara yolunu kullananların renkli tarlalar arasında keyifli bir yolculuk yaptığını söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının yolculuk yapanlara keyifli bir seyahat fırsatı sunduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim ayrı bir doğal stüdyo. Kent yılın belirli dönemlerinde belirli renklere bürünür. Nisan'da kanola, haziranda lavanta ve bu ayda ayçiçeğinin sarısı güzel manzaralar sunuyor. Tekirdağ - Çanakkale yolu üzerindeki ayçiçekleri sürücülerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu tarlalarda güzel anılar biriktirip, fotoğraf çektirmek için duruyor. Tekirdağ'ın bu güzel tarlaları turizmede önemli bir katkı sunuyor. Tekirdağ'ın ayçiçeği tarlalarına gelenler kentin diğer turizm aktivitelerini yapıyor." dedi.

Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Aşkın Topçu da ayçiçeği tarlalarının bakmaya doyulmaz bir manzarası olduğunu aktararak, ayçiçeği tarlaları arasında yolculuk yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Ayçiçeği Tarlaları Renkli Bir Seyahat Rotası Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ayçiçeği Tarlaları Renkli Bir Seyahat Rotası Sunuyor - Son Dakika
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