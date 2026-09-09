Tekirdağ'da babasının okula göndermediği 61 yaşındaki Ayşe Adaş okuma yazma öğrendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da babasının okula göndermediği 61 yaşındaki Ayşe Adaş okuma yazma öğrendi

Tekirdağ\'da babasının okula göndermediği 61 yaşındaki Ayşe Adaş okuma yazma öğrendi
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Tekirdağ'da çocukluğunda babasının "kız uşağı okumaz" diyerek okula göndermediği 61 yaşındaki Ayşe Adaş, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursa katılarak okuma yazma öğrendi. Adaş, artık günlük yaşamındaki yazıları okuyabildiğini ve öğrenmenin yaşı olmadığını söyledi.

Tekirdağ'da çocukluğunda eğitim alma imkanı bulamayan 61 yaşındaki Ayşe Adaş, yıllar sonra katıldığı kursta okuma yazma öğrendi.

Çocuk yaşta babasının "kız uşağı okumaz" diyerek okula göndermediği Adaş, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı.

Yıllarını çalışarak ve çocuklarını büyüterek geçiren Adaş'ın eğitim isteği ise hiç kaybolmadı.

Çocuklarını büyütüp evlendirdikten sonra Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen Adaş'a, kızı öncelikle okuma yazma öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

Çocuklarının ve torununun desteğiyle Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi'ne başvuran Adaş, burada açılan okuma yazma kursuna katıldı.

Harfleri tanımasına rağmen kelimeleri okuyamayan Adaş, öğretmeninin desteğiyle harfleri birleştirmeyi ve kelimeleri okumayı öğrendi.

Adaş, artık sokakta, televizyonda ve günlük yaşamında karşısına çıkan yazıları okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

?"Öğrenmenin yaşı yok"

Ayşe Adaş, AA muhabirine, çocukluğunda ablasıyla okula gitmeyi çok istediğini ancak babasının buna izin vermediğini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldıklarını anlatan Adaş, "Yıllar önce babam bizi okula vermedi. 'Kız uşağı okumaz.' dedi. Ablamla ikimizi okutmadı. Ondan sonra kendimizi bildik bileli hep çalışıyoruz. Sonra bu taraflara geldik. Çocuklarımı büyüttüm, onları evlendirdim. Burada yaşamaya başladık." dedi.

Kursa başlamadan önce harfleri tanıdığını ancak bunları bir araya getirerek kelimeleri okuyamadığını dile getiren Adaş, okuma yazma öğrendikten sonra günlük yaşamında yaşadığı zorlukların son bulduğunu ifade etti.

Adaş, 61 yaşında okuma yazma öğrenmesinin kendisine yeni şeyler öğrenme konusunda da cesaret verdiğini dile getirdi.

Öğrenmek isteyenlerin yaşlarını engel olarak görmemeleri gerektiğini vurgulayan Adaş, "Öğrenmenin yaşı yok. Gerçekten yok. Ölene kadar öğrenmek, öğrenmek... Her sene bir şey öğrenmek, her gün bir şey öğrenmek gerçekten çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Tekirdağ, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da babasının okula göndermediği 61 yaşındaki Ayşe Adaş okuma yazma öğrendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da babasının okula göndermediği 61 yaşındaki Ayşe Adaş okuma yazma öğrendi - Son Dakika
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