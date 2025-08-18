Tekirdağ'da Balıkçılar Hava Şartlarından Etkilendi - Son Dakika
Tekirdağ'da Balıkçılar Hava Şartlarından Etkilendi

18.08.2025 11:36
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava nedeniyle palamut avına çıkamadı ve limanda bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Bu yıl ilk defa uygulanan erken sezon açılışı için belirlenen 15 Ağustos'ta palamut avına çıkmak için hazırlık yapan balıkçılar, dalga boyunun yükselmesi ve poyraz nedeniyle limandan ayrılamadı.

Sadece olta ve çapariyle tutulmasına izin verilen palamudun uzatma ağlarıyla avlanabilmesi kararı doğrultusunda araçları 12 metrenin altında olan tekne sahipleri, hazırlıklara rağmen olumsuz şartlar nedeniyle limanda bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

15 Ağustos itibarıyla 12 metre altı tekneler için av yasağının bittiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımızın poyrazın dinmesinin ardından palamut, lüfer, istavrit için ağ atacak. Şu anda arkadaşlarımız, teknelerinin bakımını yapıyor ve ağlarını tamir ediyor." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da sabırsızlıkla denize açılmayı beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Denizcilik

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Balıkçılar Hava Şartlarından Etkilendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da Balıkçılar Hava Şartlarından Etkilendi - Son Dakika
