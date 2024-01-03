 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Balıkçıları, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Balıkçıları, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Tekirdağ'da bulunan balıkçılar, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen oylamada, balıkçılar 147 fotoğrafı inceledi ve en etkileyici olanları seçti. Oylamada, deprem, Gazze saldırıları, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflar yer aldı.

Tekirdağ Balıkçıları, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı
03.01.2024 - 15:13,
Abone Ol

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğˆ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in ""Eksi"de operasyon" fotoğraflarını seçen Pehlivanoğlu, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Balıkçı Hasan Oğuz da "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" karesine oy verdi.

Oğuz, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Pehlivanoğlu, fotoğrafların hepsinin çok etkileyici ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Türkiye, Dünya, Deprem, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Balıkçıları, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
İsrail ordusu Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçecek İsrail ordusu Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçecek
15:32
İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 İsrail ordusu Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçecek
15:32 İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:32:57. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Balıkçıları, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement