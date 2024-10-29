Tekirdağ'da Bayram Gösterisinde Kaza

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan Yunus timinde görevli polisin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timi motosikletli ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Bulvarı'nda gösteri yaptı.
Gösteride motosiklet sürücüsü polis, manevra yaptığı sırada alanda güvenlik önlemi alan 2 polis memuruna çarptı.
Yaralanan polisler, alanda bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosikletin polislere çarpma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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