Tekirdağ'da Üreticiden Tüketiciye Güçlü Köprü: Tek Market, Malkara'da Hizmete Açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 09:21  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Market projesine Malkara'da yeni bir şube ekledi. Başkan Candan Yüceer, amaçlarının üretici ile tüketici arasında güçlü bir köprü kurmak olduğunu vurguladı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü kuran TEK Market projesine bir şube daha ekledi. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy'ün ardından beşinci TEK Market, Malkara'da hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Amacımız, üretici ile tüketici arasında güçlü bir gönül köprüsü kurarak dayanışmamızı büyütmek" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin beşinci Tek Market'ini Malkara'ya kazandırdı. Malkara Camiatik Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine ev sahibi Yüceer'in yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Yüceer, şunları söyledi:

"Yılın ilk altı ay dolmadan Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamında marketlerimizi hizmete açmış olacağız"

"Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce Süleymanpaşa, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy'de açtığımız TEK Marketlerimizin beşincisini bugün Malkara'da açıyoruz. Yılın ilk altı ay dolmadan Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamında marketlerimizi hizmete açmış olacağız. Amacımız, üretici ile tüketici arasında güçlü bir gönül köprüsü kurarak dayanışmamızı büyütmek."

İki yıl önce yola çıkarken sizlere bir söz vermiştik: 'Kimseyi geride bırakmayacağız.' Her hemşehrimizin huzurla, sağlıkla ve güvenle yaşayabileceği bir Tekirdağ için çalışacağımızı söylemiştik. Bugün açtığımız TEK Market de bu sözün bir sonucudur. ve dedik ki vatandaşımızın yaşadığı bu sıkıntıya kayıtsız kalamayız. Bu nedenle TEK Market projesini hayata geçirdik.

"Biz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz"

Bu market yalnızca tüketiciyi değil, artan maliyetler nedeniyle üretmekte zorlanan üreticiyi de destekliyor. Bir tarafta üretim maliyetleriyle mücadele eden üreticiler, diğer tarafta ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlarımız var. Biz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz. Bugün açtığımız TEK Market işte bu anlayışın ürünüdür.

TEK Market kar amacı gütmeyen, dayanışmayı büyüten bir projedir. Sofralara katkı sunarken aynı zamanda kaliteli ve sağlıklı ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu marketlerde satılan ürünlerin tamamı yüzde yüz yerli üretimdir. Özellikle Malkara'da üretilen ürünler Tekirdağ'ın diğer ilçelerine ulaşacaktır.

Dayanışmayı büyütmeye, üretimi güçlendirmeye ve Tekirdağ'ı birlikte büyütmeye devam edeceğiz. TEK Market Malkara şubemizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:57:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.