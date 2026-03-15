Tekirdağ'da Üreticiden Tüketiciye Güçlü Köprü: Tek Market, Malkara'da Hizmete Açıldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü kuran TEK Market projesine bir şube daha ekledi. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy'ün ardından beşinci TEK Market, Malkara'da hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Amacımız, üretici ile tüketici arasında güçlü bir gönül köprüsü kurarak dayanışmamızı büyütmek" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin beşinci Tek Market'ini Malkara'ya kazandırdı. Malkara Camiatik Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine ev sahibi Yüceer'in yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Yüceer, şunları söyledi:

"Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce Süleymanpaşa, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy'de açtığımız TEK Marketlerimizin beşincisini bugün Malkara'da açıyoruz. Yılın ilk altı ay dolmadan Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamında marketlerimizi hizmete açmış olacağız. Amacımız, üretici ile tüketici arasında güçlü bir gönül köprüsü kurarak dayanışmamızı büyütmek."

İki yıl önce yola çıkarken sizlere bir söz vermiştik: 'Kimseyi geride bırakmayacağız.' Her hemşehrimizin huzurla, sağlıkla ve güvenle yaşayabileceği bir Tekirdağ için çalışacağımızı söylemiştik. Bugün açtığımız TEK Market de bu sözün bir sonucudur. ve dedik ki vatandaşımızın yaşadığı bu sıkıntıya kayıtsız kalamayız. Bu nedenle TEK Market projesini hayata geçirdik.

Bu market yalnızca tüketiciyi değil, artan maliyetler nedeniyle üretmekte zorlanan üreticiyi de destekliyor. Bir tarafta üretim maliyetleriyle mücadele eden üreticiler, diğer tarafta ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlarımız var. Biz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz. Bugün açtığımız TEK Market işte bu anlayışın ürünüdür.

TEK Market kar amacı gütmeyen, dayanışmayı büyüten bir projedir. Sofralara katkı sunarken aynı zamanda kaliteli ve sağlıklı ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu marketlerde satılan ürünlerin tamamı yüzde yüz yerli üretimdir. Özellikle Malkara'da üretilen ürünler Tekirdağ'ın diğer ilçelerine ulaşacaktır.

Dayanışmayı büyütmeye, üretimi güçlendirmeye ve Tekirdağ'ı birlikte büyütmeye devam edeceğiz. TEK Market Malkara şubemizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."