Tekirdağ'da çevre skandalı: TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da çevre skandalı: TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait araç, Ergene ilçesinde dereye atık bırakırken görüntülendi. Mahalle sakinleri yetkililere ihbarda bulundu.

08.05.2024 02:13  Güncelleme: 02:18
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Tekirdağ'da çevre skandalı: TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait araç, Ergene ilçesinde dereye atık bırakırken görüntülendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken görüntülendi. Dereye atık bırakıldığını gören mahalle sakinleri, o anları kameraya alarak yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı. Belediyenin TESKİ Aracı, dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da ifade etti.

Tekirdağ\'da çevre skandalı: TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çevre skandalı: TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi - Son Dakika

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