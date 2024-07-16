Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Köseilyas Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.
Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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