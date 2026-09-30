Tekirdağ'da çocuklu otomobili kaçıran E.G., 3 kişiyi yaraladıktan sonra yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çocuklu otomobili kaçıran E.G., 3 kişiyi yaraladıktan sonra yakalandı

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Tekirdağ\'da çocuklu otomobili kaçıran E.G., 3 kişiyi yaraladıktan sonra yakalandı
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Tekirdağ'da içerisinde 4 yaşında çocuk bulunan otomobili kaçıran E.G., yayaya ve iki araca çarpıp 3 kişiyi yaraladıktan sonra polis takibiyle yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan otomobildeki çocuk ailesine teslim edildi.

TEKİRDAĞ'da, içerisinde 4 yaşında çocuk bulunan otomobili kaçırıp yayaya ve iki araca çarpan E.G., polisin takibi sonucu yakalandı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıktıktan sonra 4 yaşındaki torununu 59 APE 174 plakalı otomobiline bindiren bir kişi, bu sırada E.G.'nin müdahalesiyle yere düştü. E.G. içerisinde küçük çocukla kaçırdığı otomobille hızla bölgeden uzaklaşırken, yol kenarındaki yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

TAKİP SIRASINDA KAZA YAPINCA YAKALANDI

Polis ekipleri de şüpheli E.G.'nin kaçırdığı otomobile takibe aldı. E.G., kaçışı sırasında çevre yolu üzerinde önce seyir halindeki O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı hafif ticari araca, ardından Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. E.G. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, otomobildeki 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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