Tekirdağ'da denetimde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da denetimde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinde sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki işlemler emniyette sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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