Tekirdağ'da denetimlerde uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da denetimlerde uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da polis, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu ve üst aramalarında sentetik uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?