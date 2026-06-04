Tekirdağ\'da Deniz Dibi Temizliği

TEKİRDAĞ'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar, deniz dibinden otomobil lastikleri, balıkçı ağları, demir borular, battaniye, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve 'Türkiye Çevre Haftası', çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl etkinliklerin teması, 'Dünya Bize Emanet' olarak belirlendi.

Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan dalgıçlar, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Dalgıçlar, deniz dibinden otomobil lastikleri, balıkçı ağları, demir borular, battaniye, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkardı. Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla balıkçı barınağının giriş bölümünde sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Türkiye Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Denizlerin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Atlı, "Çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bizler de bugün farkındalık oluşturmak için dalgıç ekiplerle dip temizliği yaptık. Herkesin daha temiz bir çevre için elinden geleni yapması gerekiyor" dedi.