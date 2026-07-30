Tekirdağ'da Denize Giriş Yasaklandı
Olumsuz hava şartları nedeniyle Saray ve Süleymanpaşa'da bugün denize girmek yasaklandı.
TEKİRDAĞ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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