Tekirdağ'da Deprem Farkındalık Programı Başlıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Deprem Farkındalık Programı Başlıyor

Tekirdağ\'da Deprem Farkındalık Programı Başlıyor
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Tekirdağ'da afet farkındalık ve eğitim programı düzenleniyor, deprem simülasyon tırı ilçeleri geziyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 9 Ağustos 1912 Mürefte Depremi ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümleri dolayısıyla il genelinde afet farkındalık ve eğitim programı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek program kapsamında, deprem simülasyon tırı 25 Ağustos tarihine kadar Tekirdağ'ın ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak.

Etkinliklerde, uzman eğitmenler tarafından deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem sırasında doğru davranış yöntemleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılacak.

Eğitimler, 19.30 - 23.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, deprem sarsıntısını güvenli bir ortamda deneyimleme fırsatı bulurken, olası bir deprem sırasında hayati önem taşıyan "çök-kapan-tutun" hareketi ile güvenli tahliye yöntemleri de uygulamalı olarak gösterilecek.

Programla, vatandaşların deprem ve afetlere yönelik farkındalığının artırılması, afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

TESKİ, Karadeniz Mahallesi'nin su arz kapasitesini güçlendirdi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Süleymanpaşa ilçesindeki Karadeniz Mahallesi'nin içme suyu arz kapasitesini artırmak amacıyla altyapı çalışması gerçekleştirdi.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler Neşe Alten Anaokulu yakınında boşa aktığı belirlenen kaynak suyunu yapılan çalışmalarla kontrol altına alarak depoladı.

Depolanan su, 3,5 kilometre uzunluğunda ve 110 milimetre çapında HDPE terfi hattı inşa edilerek içme suyu sistemine entegre edildi.

Çalışmayla Karadeniz Mahallesi'nin su arz kapasitesinin güçlendirildiği bildirildi.

TESKİ'nin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in öncülüğünde güçlü altyapı, sağlıklı çevre ve sürdürülebilir su yönetimi hedefi doğrultusunda kentin farklı noktalarındaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Süleymanpaşa'da sivrisinek, pire ve kene ile mücadele sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi sivrisinek, pire ve kene gibi zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başlatılan çalışmalar kapsamında, 4 ayrı ekip ilçenin farklı noktalarında larva ve uçkunla mücadele ediyor.

Ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla yürüttülen??????? çalışmalar 7 gün kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Deprem Farkındalık Programı Başlıyor - Son Dakika

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