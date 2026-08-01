Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti - Son Dakika
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Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Cem Küçük'ün, savcılık sorgusunda cep telefonunun şifresini vermeyi reddetmesi dikkat çekti. Küçük'ün geçmişte "Kendisine güvenen şifresini vermeli" diyerek savunduğu görüşler yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlanan Küçük hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.

SAVCILIKTA ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI

Soruşturma süresince savcılıkta ifade veren Cem Küçük, televizyon kanallarında yorumculuk yaptığını belirtti. Sorgu esnasında yaşanan en dikkat çekici gelişme ise Küçük'ün cep telefonuna yönelik tutumu oldu. Küçük, yetkililerin inceleme talebine karşılık cep telefonunun şifresini vermek istemediğini açıkça beyan etti.

KENDİ SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ

Cem Küçük'ün kendi soruşturmasında şifresini yetkililerden gizlemesi, geçmişte televizyon ekranlarında savunduğu düşünceleri akıllara getirdi. Şüphelilerin telefonlarını savcılığa kendi rızalarıyla teslim edip şifrelerini açmaları gerektiğini iddialı bir dille savunan Küçük'ün, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren o sözleri şu şekildeydi:

"Kendisine güvenen şifresini vermeli. Rüşvetle suçlanıyorsan, büyük bir olayla suçlanıyorsan açarsın dersin benim hiçbir şeyim yok. Mesela benim telefonumu gelip alsın savcı."

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Coşkun Mehmet Coşkun:
    Bu adamı uzun yıllardır takip ediyorum, mahkeme başkanı çok doğru bir karar vermiş. 5 0 Yanıtla
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