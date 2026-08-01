CHP İstanbul Örgütü için Yeni Görevlendirme

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP MYK, İstanbul İl Örgütü'nün yeniden yapılandırılması amacıyla bir görevlendirme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Konunun MYK toplantısında gündeme geldiğini belirten parti kurmayları, Gürsel Tekin ve çağrı heyeti üyelerinin görevlerinin mahkeme kararıyla kesinleştiğini hatırlatarak, "Gürsel Tekin'in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin'i görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Genel Merkez'de toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda iç politikadaki gelişmeler, ekonomik kriz ve partideki son durum ele alındı.

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından yapılan ilk MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli de katıldı.

Toplantıda İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin formül arayışının da gündeme geldiğini belirten CHP'li kurmaylar, MYK'nın İstanbul örgütünün işleyişini sağlamak amacıyla yeni bir görevlendirme üzerinde durduğunu aktardı. İl başkanı atamasının konuşulduğunu, ancak mahkeme kararının buna engel olup olmadığının değerlendirildiğini söyleyen kurmaylar, "Gürsel Tekin'in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Tekin, fiili bir durum yarattı. Daha önce ilçe yönetimlerini Tekin değil biz MYK olarak görevden aldık. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin'i ve çağrı heyetini görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz. Onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız ve bir atama yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL TEKİN'İN O GÜNKÜ TAVIRLARI ÇOK KÖTÜYDÜ"

Tekin'in İstanbul'da gerçekleştirilen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenindeki davranışlarının hem MYK üyelerinde hem de Kılıçdaroğlu'nda rahatsızlık yarattığını vurgulayan kurmaylar, "Gürsel Tekin'in oradaki tavırları bizi rahatsız etti. Genel başkanımız doğrudan söylemedi ancak o da rahatsız olmuş. O günkü tavırları çok kötüydü. Eminiz o da pişman olmuştur sonrasında. Ancak o tavırlar Kemal Bey'i kötü duruma sokma anlamına geldi" değerlendirmesini yaptı.

PARTİ İÇİNDEKİ ÖZEL DESTEKÇİLERİNE "TRUVA ATI" BENZETMESİ

MYK toplantısında CHP'den istifa etmeyen ancak YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile hareket ettiği düşünülen isimlerin ihracı da gündeme geldi. CHP MYK'da bu isimlerin tespit edilmesi ve disipline sevk edilmesi için Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'a görev verildiğini söyleyen kurmaylar, "CHP üyesi olup başka bir partinin propagandasını yapanlar tespit edilecek. Daha sonra bu kişiler hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Parti'de Truva atları var, bunların ihraç edilmeleri lazım. Özgür Özel'e 'genel başkanım' diyenlerin CHP'de kalmalarının bir mantığı yok" ifadelerini kullandı.

MYK toplantısında bu konuda öne çıkan isimlerin ise butlan kararı öncesi Özgür Özel yönetiminde Genel Sekreterlik görevinde olan Selin Sayek Böke, MYK üyesi Gül Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev alan Aylin Nazlı Aka ve yine butlan kararıyla iptal edilen 39'uncu Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyesi seçilen Bahadır Erdem olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından CHP'nin TBMM Grup Toplantıları'nda konuşmaları Özgür Özel yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte yalnızca bir kez parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. YENİ Parti'nin kurulması ve 91 milletvekilinin istifasının ardından Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma kararı aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu, 4 Ağustos Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. CHP Meclis Grup Yönetimi, milletvekillerine gönderdiği yazıyla grup toplantısına eksiksiz katılım sağlanmasını istedi.

Toplantıda ayrıca CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı da belirlendi. MYK kararıyla CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Berfin Karan atandı.