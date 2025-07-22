TEKİRDAĞ merkezli 9 ilde, internet üzerinden 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca, internetten 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı veren şüphelileri takibe aldı. 20 şüphelinin, vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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