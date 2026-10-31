Tekirdağ'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda 198 sporcu kulaç attı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda 198 sporcu kulaç attı

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Tekirdağ\'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası\'nda 198 sporcu kulaç attı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı'na 198 sporcu katıldı. Başkan Candan Yüceer sporculara madalya takdim etti, dört kulübe kupa verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi.

Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlar, 7-8, 9-10, 11-12 ve 13 yaş ve üzeri kategorilerinde yapıldı.

Kadın ve erkek sporcular, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 4x50 metre bayrak yarışlarında mücadele etti.

Yarışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, müsabakaların ardından düzenlenen törende sporculara madalyalarını takdim etti.

Organizasyonda Çorlu Belediyesi Spor Kulübü, TED Çorlu Koleji Spor Kulübü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Demir Yüzme İhtisas Kulübü'ne kupa verildi.

Yarışlara katılan 198 sporcunun tamamına katılım madalyası ve sertifika takdim edildi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkCandan YüceerÇerkezköyTekirdağGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda 198 sporcu kulaç attı - Son Dakika
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