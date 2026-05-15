Sevgiyle Güçlenen Hayatlar Semineri Sona Erdi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler "Sevgiyle Güçlenen Hayatlar" semineri ile sona erdi.

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler "Sevgiyle Güçlenen Hayatlar" semineri ile tamamlandı. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen seminerde alanında uzman psikolog, fizyoterapist ve özel eğitim öğretmenleri önemli bilgiler paylaşırken, katılımcılara hem psikolojik hem de sosyal yaşamı kolaylaştıracak öneriler sunuldu. Programda ailelerin yaşadığı süreçler, özel eğitimde aile desteğinin önemi ve günlük yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar ele alındı.

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Seminerde konuşan Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde görevli psikolog Ezgi Özen, engelli bireylerin ailelerinin karşılaştıkları zorluklar karşısında kendilerini suçlamak yerine süreci kabul etmelerinin önemine dikkat çekti. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, psikolojik dayanıklılığın artırılması ve sosyal destek mekanizmalarının doğru kullanılması konularında bilgiler veren Özen, ailelerin yalnız olmadıklarını hissetmelerinin süreci daha sağlıklı yönetmelerine katkı sunduğunu ifade etti.

ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aygüneş Özel Eğitim Merkezi Özel Eğitim Alan Öğretmeni Özgenur Ceran ise özel eğitim sürecinde ailenin rolünün büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların gelişiminde sürdürülebilir eğitimin ve doğru yönlendirmenin etkisine değindi. Ceran, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların erken yaşta doğru desteklerle buluşturulmasının gelişim süreçlerine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

GÜNLÜK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN ÖNERİLER AKTARILDI

Özel Optimed Hastanesi'nde görev yapan fizyoterapistler Doğa Selen Erdimen ve Sedanur Çinar da "Beraber Kolaylaşan Hayatlar" başlıklı sunumlarıyla engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilgiler paylaştı. Doğru oturuş pozisyonları, fiziksel destek uygulamaları, yaşam alanlarının erişilebilir hale getirilmesi ve ev ortamlarının engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi gibi konularda ailelere çözüm önerileri sunuldu. Program sonunda katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme ve sorularına yanıt bulma fırsatı buldu.