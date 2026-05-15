Sevgiyle Güçlenen Hayatlar Semineri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevgiyle Güçlenen Hayatlar Semineri Sona Erdi

15.05.2026 10:41  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde, Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler ve ailelerine yönelik “Sevgiyle Güçlenen Hayatlar” semineri düzenlendi. Uzmanlar, psikolojik destek, aile içi iletişim ve günlük yaşamı kolaylaştırıcı öneriler paylaştı.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler "Sevgiyle Güçlenen Hayatlar" semineri ile sona erdi.

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler "Sevgiyle Güçlenen Hayatlar" semineri ile tamamlandı. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen seminerde alanında uzman psikolog, fizyoterapist ve özel eğitim öğretmenleri önemli bilgiler paylaşırken, katılımcılara hem psikolojik hem de sosyal yaşamı kolaylaştıracak öneriler sunuldu. Programda ailelerin yaşadığı süreçler, özel eğitimde aile desteğinin önemi ve günlük yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar ele alındı.

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Seminerde konuşan Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde görevli psikolog Ezgi Özen, engelli bireylerin ailelerinin karşılaştıkları zorluklar karşısında kendilerini suçlamak yerine süreci kabul etmelerinin önemine dikkat çekti. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, psikolojik dayanıklılığın artırılması ve sosyal destek mekanizmalarının doğru kullanılması konularında bilgiler veren Özen, ailelerin yalnız olmadıklarını hissetmelerinin süreci daha sağlıklı yönetmelerine katkı sunduğunu ifade etti.

ÖZEL EĞİTİMDE AİLE DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aygüneş Özel Eğitim Merkezi Özel Eğitim Alan Öğretmeni Özgenur Ceran ise özel eğitim sürecinde ailenin rolünün büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların gelişiminde sürdürülebilir eğitimin ve doğru yönlendirmenin etkisine değindi. Ceran, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların erken yaşta doğru desteklerle buluşturulmasının gelişim süreçlerine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

GÜNLÜK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN ÖNERİLER AKTARILDI

Özel Optimed Hastanesi'nde görev yapan fizyoterapistler Doğa Selen Erdimen ve Sedanur Çinar da "Beraber Kolaylaşan Hayatlar" başlıklı sunumlarıyla engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilgiler paylaştı. Doğru oturuş pozisyonları, fiziksel destek uygulamaları, yaşam alanlarının erişilebilir hale getirilmesi ve ev ortamlarının engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi gibi konularda ailelere çözüm önerileri sunuldu. Program sonunda katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme ve sorularına yanıt bulma fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgiyle Güçlenen Hayatlar Semineri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:32:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sevgiyle Güçlenen Hayatlar Semineri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.