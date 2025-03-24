Tekirdağ'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tema Vakfı ve Tekirdağ Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, daha yeşil bir dünya için fidan dikildi.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı üyesi Filiz Özkaynak Dikdönek, etkinliğin çocukların geleceği ve daha temiz ve daha yeşil bir dünya için değerli olduğunu söyledi. Dikdönek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Candan Yüceer'e teşekkür etti.

Farklı okullardan toplam 211 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 130 fıstık çamı, 100 kara servi, 35 sedir ve 35 kızılçam fidanı olmak üzere toplam 300 adet fidan dikimi yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil bir kent için çalıştıklarını dile getiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Deniz Doğan, güzel yarınlara sahip olmanın en önemli koşullarından bir tanesinin çevreye ve doğaya sahip çıkmak olduğunu, bunun için de ağaçlandırmanın vazgeçilmez olduğunu söyledi. Doğan, dikilen ağaçların; doğayı korumanın, suyu tasarruflu kullanmanın ve çevreyi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatacağını belirtti.

Konuşmaların ardından farklı okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri ve diğer katılımcılarla ve yeşil bir gelecek hedefiyle fidan dikimlerini gerçekleştirdi.