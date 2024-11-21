Tekirdağ'da Fırtına ve Yağış Felç Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Fırtına ve Yağış Felç Etti

Geniş Video İzle

Süleymanpaşa'da fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar suyla doldu.

21.11.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Süleymanpaşa'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğlen kısa sürede şiddetli sağanak yağışla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı yerlerde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar ani bastıran yağıştan korunmak için sığınacak yer aradı.

Mazgallar tıkandı, araçlar güçlükle ilerledi

Bazı bölgelerde yağmur suyu mazgallarının tıkanması nedeniyle sokaklarda küçük göletler oluştu. Özellikle şehir merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, araçlar biriken sularda ilerlemekte zorlandı. Su baskınları nedeniyle bazı iş yeri ve bodrum katını su bastığı öğrenildi.

Seyfi İşlek isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Saat 13.00 sıraları afat var. Ama aynı zamanda bereket yağıyor. Yazdan bu yana yağış olmadı. Şuan güzel bir yağmur var. Herkese hayırlı olsun. Çiftçilerimizin buğdayları çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

Hava tahminlerine göre yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ\'da Fırtına ve Yağış Felç Etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağanak Yağmur, Süleymanpaşa, Hava Durumu, Acil Durum, Tekirdağ, Fırtına, Fırtına, trafik, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Fırtına ve Yağış Felç Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Fırtına ve Yağış Felç Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.