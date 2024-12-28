Tekirdağ\'da Ganos Dağı\'na Kar Yağdı

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TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ganos Dağı eteklerindeki köyler, beyaza büründü.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Ganos Dağı eteklerindeki köyler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kent merkezinden bölgeye gelen Ferit Albay, "Ganos Dağları'na kar yağdığını duyduk, buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de karda eğleniyoruz, çok güzel oldu. Uzun zamandır böyle güzel bir kar yağmamıştı" dedi.