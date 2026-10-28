Tekirdağ'da gebe okulunu bitiren anne adaylarına sertifika verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da gebe okulunu bitiren anne adaylarına sertifika verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da gebe okulunu bitiren anne adaylarına sertifika verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki gebe okulunda anne adaylarına hamilelik ve doğum sonrası eğitim verildi. Normal doğum korkusu ve ağrıyla baş etmeyi öğreten eğitimlere eşler de katıldı, eğitimi tamamlayanlara sertifika verildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verildi.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiNormal DoğumTekirdağEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın ilk tercihi belli oldu Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
Nijerya’da cuma namazı sırasında katliam Ölü sayısı 62’ye yükseldi Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi
Ankara’da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı Sandık başında rengini de belli etti İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
Netanyahu’dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama Yenilgiyi kabul etmedi Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi
İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:54
Bu kez Zeki Murat Göle değil İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
07:40
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:13:31. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da gebe okulunu bitiren anne adaylarına sertifika verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei