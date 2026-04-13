Tekirdağ\'da Gençlik Buluşması Düzenlendi

Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Malkara Atatürk Ortaokulu'nda program düzenledi.
Yetkililer tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik çalışmaları öğrencilere tanıtıldı.
İl Gençlik Koordinatörü Murat Göktaş tarafından, Hz. Muhammed'in hayatı anlatılarak, çeşitli ilahiler okundu.
Program, yapılan dualar ve günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
