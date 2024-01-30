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Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

30.01.2024 - 09:13,
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TEKİRDAĞ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında tesisin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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