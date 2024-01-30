Tekirdağ\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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TEKİRDAĞ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında tesisin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.