Tekirdağ\'da Gıda Kontaminasyon Değerlendirmesi

Tekirdağ'da, gıdalarda mineral yağ hidrokarbonları kaynaklı kontaminasyon risklerinin değerlendirilmesine yönelik teknik inceleme ve sektör değerlendirme programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programa Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığında görev yapan Sinan Arslan ile bulaşan il sorumluları katıldı.

Program kapsamında ilde faaliyet gösteren bir yağ işleme fabrikası ziyaret edilerek, ayçiçeği tohumunun hammadde kabulünden başlayıp ön temizleme, kırma, tavlama, mekanik presleme, ekstraksiyon, rafinasyon, dolum ve margarin üretimine kadar tüm üretim süreçleri yerinde incelendi.

Üretim hatlarında kullanılan ekipmanlar, gıda sınıfı yağlayıcı uygulamaları ve MOSH/MOAH açısından potansiyel kontaminasyon kaynakları teknik açıdan değerlendirildi.

Programın ikinci gününde ise hasat çalışmalarına yönelik saha incelemeleri kapsamında biçerdöverlerde teknik kontroller yapıldı.

Saha çalışmalarının ardından, bulaşan il sorumluları, ziraat odaları, üretici temsilcileri ve bitkisel yağ işleme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Bakanlık tarafından mineral yağ hidrokarbonları konusunda yürütülen çalışmalar, bitkisel yağ üretiminde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar ve sektördeki güncel gelişmeler ele alındı.

Ayrıca kamu kurumları ile sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunularak çözüm önerileri ile iş birliği imkanları değerlendirildi.