Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden HPV'ye karşı farkındalık buluşması - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden HPV'ye karşı farkındalık buluşması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden HPV\'ye karşı farkındalık buluşması
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Kültür Merkezi'nde HPV hakkında bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bir farkındalık buluşması gerçekleştirdi. Uzmanlar, virüsün bulaşma yolları, aşılama ve korunma yöntemlerini anlattı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, HPV ile ilgili doğru, güncel ve bilimsel bilgileri vatandaşlarla paylaşmak amacıyla Malkara Kültür Merkezi'nde "HPV Farkındalık Buluşması" düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumaya yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Human Papilloma Virüsü (HPV) hakkında doğru, güncel ve bilimsel bilgi paylaşmak amacıyla Malkara Kültür Merkezi'nde "HPV Farkındalık Buluşması" gerçekleştirildi.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen seminerde HPV'nin bulaşma yolları, yol açabileceği sağlık sorunları, erken tanının önemi, HPV testleri, aşılama ve korunma yöntemleri ele alındı.

HPV TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rotary Club Temsilcisi Ayhan Civan'ın konuşmasıyla devam etti.

Dr. Yusuf Engin Dedeoğlu, HPV aşılama projesinin tanıtımını gerçekleştirerek seminere ilişkin ön bilgilendirmede bulundu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Süleymanpaşa KETEM Birim Sorumlusu Dr. Büşra Osmanoğlu Ata ise "1. Basamakta Uygulanan HPV Testleri ve KETEM Uygulamaları" başlıklı sunumunda HPV taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Baki Şentürk ise HPV enfeksiyonunu tıbbi açıdan ele alarak virüsün oluşturabileceği sağlık sorunları ve korunma yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

HPV AŞISININ ÖNEMİ ANLATILDI

Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serap Baysal da "HPV Aşılamasının Önemi ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri" başlıklı sunumuyla HPV aşısının koruyucu sağlık hizmetlerindeki yeri ve toplum sağlığı açısından önemine değindi.

Seminerde ayrıca HPV ile ilgili toplumda yaygın olarak görülen yanlış inanışlar bilimsel veriler ışığında ele alınırken, katılımcıların merak ettiği sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı.

HPV konusunda toplumun bilgi düzeyinin artırılmasının hedeflendiği buluşmada, erken tanı, tarama, aşılama ve korunma yöntemlerine yönelik farkındalığın güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden HPV'ye karşı farkındalık buluşması - Son Dakika

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