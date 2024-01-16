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Tekirdağ Ergene'de inşaat göçüğü: 2 işçiden biri kurtarıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de inşaat göçüğü: 2 işçiden biri kurtarıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, toprak altından bir işçiyi kurtardı ve hastaneye götürdü. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Ergene\'de inşaat göçüğü: 2 işçiden biri kurtarıldı
16.01.2024 - 09:15,
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce toprak altından çıkartılan işçilerden biri, Ergene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer işçinin kurtarılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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