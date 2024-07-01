Tekirdağ\'da Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Tamamlandı

Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası yarışları tamamlandı.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içinden farklı kulüplerden 60 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar, 7 farklı sınıfta gerçekleşti.
Yarışların sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist Genel:
1. Tuna Kaya - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
2. Hayrettin Eren Çakır - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
3. Bora Öden - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
4. Ahmet Arel Barut - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
5. Doruk Özkan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
Optimist Junior:
1. Ahmet Arel Barut - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
2. Doruk Özkan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
3. Kemal Deniz Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü
4. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
5. Rüzgar Uzel - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
Optimist Kızlar:
1. Melis Bolat - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
2. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
3. Beren Erduran - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü
Optimist Junior Kızlar:
1. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
2. Mercan Derin Zayım - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
3. Sude Destereci - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
ILCA 4:
1. Ege Subaşı - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
Bambinos Genel Klasman:
1. Derin Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü
2. Alpaslan Hazan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
3. Tunahan Naci Piker - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
4. Ali Muhittin Sanan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
5. Yağız Efe Bardak - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
C Bambinos Kızlar:
1. Derin Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü
2. Alya Bayraktar - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
3. Şimal Şahin - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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