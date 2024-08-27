Tekirdağ\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 14 Bin Makaron ve 70 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda Pınarca Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 14 bin makaron ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.