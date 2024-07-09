Tekirdağ'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Tanıtıldı

Güncel

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Ekipler, Tekirdağ Lavanta Şenliği'nde kadınlarla bir araya geldi.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Ekipler, kadınlara KADES uygulamasıyla ilgili broşür de dağıttı.