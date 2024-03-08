Tekirdağ\'da kadın yükümlüler mesleki eğitim alarak iş hayatına atılacak

Tekirdağ'da kadın yükümlüler Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesi'ndeki kurslarda aldıkları mesleki eğitimin ardından çeşitli işlerde çalışmaya başlayıp yaşamlarında yeni bir pencere açacak.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Denetimli Serbestlik Tekstil Atölyesi hizmete girdi.
Eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmenin amacıyla atölyede düzenlenen kursa 10 kadın yükümlü katılıyor.
İŞKUR Müdürü Yaşar Esen, AA muhabirine, kursların sonunda kadınların, mesleki yeterlilik sahibi olup, istihdam edilebilirliklerini artıracağını, istedikleri iş yerlerinde çalışabilecek ve kendi işlerini kurabileceklerini söyledi.
Kadınların atölyedeki mesleki eğitimlerinin başladığını ifade eden Esen, "Yükümlü kadınlara meslek kazandırarak onların istihdam edilmelerini artırarak toplama kazandırmak istiyoruz. Suç işleme alışkanlıklarını da ortadan kaldırmak istiyoruz. Kursun sonunda kursiyerleri yetişmiş bir şekilde nitelikli personel olarak istihdama kazandıracağız. Kursların devamında kendi işlerini kurma noktasında fikri olanlara hibe desteği sağlayacağız. Amacımız bu kişilerin toplama kazandırılması." dedi.
Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli de atölyenin İŞKUR aracılığıyla işverenlerden temin edilen ekipmanlar ile oluşturulduğunu aktardı.
Tekstil atölyesinde, mesleki yetersizlikten kaynaklı, istihdamda sorun yaşayan denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları için kursların başladığını belirten Güneyli, "Kadınlar burada 336 saat dikiş kursu görecekler. Proje kapsamında yükümlüler kamu yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Aynı zaman kadınlar meslek sahibi olacak. Kadınların kursta ürettiği ürünlerde öğrenci yurtlarına, sosyal yardımlaşma vakfına ve huzurevlerine ücretsiz şekilde gönderilecek. Kursların sonunda ilimizin iş istihdamına da katkı sunacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.
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