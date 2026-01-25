Tekirdağ'da Hayaller Panoya, Hedefler Kalbe Dokundu

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa TEK Kafe Sahil'de gerçekleştirilen "Hayal Panosu" etkinliğinde, kadınlar yaşam hedeflerini ve hayallerini görselleştirerek kendi hayal panolarını oluşturdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların kişisel farkındalıklarını artırmaya ve psikososyal anlamda güçlenmelerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Hayal Panosu etkinliğinde kadınlar, yaşam hedeflerini sanatın iyileştirici gücüyle görünür kılarak anlamlı bir deneyim yaşadı.

TEK Kafe Sahil'de gerçekleştirilen atölye çalışmasına Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu da katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Psikoloğu Rümeysa Güngör, Çocuk Gelişim Uzmanı Berre Çakırlar ve Sosyolog Selinay Demirhanöz rehberliğinde yürütülen atölyede, sanatın iyileştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanıldı. Etkinlik boyunca kadınlar, kendi yaşamları üzerine düşünme, hedeflerini sorgulama ve gelecek beklentilerini somutlaştırma fırsatı buldu.