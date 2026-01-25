Tekirdağ'da Hayaller Panoya, Hedefler Kalbe Dokundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Hayaller Panoya, Hedefler Kalbe Dokundu

25.01.2026 09:30  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayal Panosu' etkinliğinde kadınlar, yaşam hedeflerini sanat aracılığıyla görünür kılarak kendi hayal panolarını oluşturdu. Etkinlik, katılımcılar arasında kişisel farkındalığı artırmaya yönelik bir deneyim sundu.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa TEK Kafe Sahil'de gerçekleştirilen "Hayal Panosu" etkinliğinde, kadınlar yaşam hedeflerini ve hayallerini görselleştirerek kendi hayal panolarını oluşturdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların kişisel farkındalıklarını artırmaya ve psikososyal anlamda güçlenmelerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Hayal Panosu etkinliğinde kadınlar, yaşam hedeflerini sanatın iyileştirici gücüyle görünür kılarak anlamlı bir deneyim yaşadı.

TEK Kafe Sahil'de gerçekleştirilen atölye çalışmasına Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu da katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Psikoloğu Rümeysa Güngör, Çocuk Gelişim Uzmanı Berre Çakırlar ve Sosyolog Selinay Demirhanöz rehberliğinde yürütülen atölyede, sanatın iyileştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanıldı. Etkinlik boyunca kadınlar, kendi yaşamları üzerine düşünme, hedeflerini sorgulama ve gelecek beklentilerini somutlaştırma fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Hayaller Panoya, Hedefler Kalbe Dokundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:49:28. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Hayaller Panoya, Hedefler Kalbe Dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.