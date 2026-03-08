Tekirdağ'da Kadın Emeği Kızılpınar'da Filizlenecek: Tek Atölye Açıldı - Son Dakika
Tekirdağ'da Kadın Emeği Kızılpınar'da Filizlenecek: Tek Atölye Açıldı

08.03.2026 09:32  Güncelleme: 11:12
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla Kızılpınar Mahallesi'nde yeni bir TEK Atölye açtı. 228 metrekarelik modern merkez, kadınların girişimcilik ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü TEK Atölye projelerine bir yenisini daha ekledi. Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde 228 metrekarelik modern bir alanda kurulan merkez hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bir kadının hayatı değiştiğinde bir ailenin, bir ailenin hayatı değiştiğinde bir mahallenin, bir mahallenin değişmesiyle de o şehrin kaderi değişir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini ekonomiye kazandıran ve toplumsal dayanışmayı mahalle ölçeğine taşıyan TEK Atölye projelerini genişletmeye devam ediyor. Kızılpınar Mahallesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kadın istihdamı ve toplumsal dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Programın ilk konuşmasını yapan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, tesisin teknik kapasitesine ilişkin bilgi paylaştı. Albayraktar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer'in öncülüğünde 228 metrekarelik atölyemizde, beş çeşit kursumuzla önümüzdeki hafta eğitimlerimize başlayacağız. Süleymanpaşa Altınova'da 120 kursiyerimizle devam ettiğimiz süreci buraya da taşıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Yüceer de Kızılpınar'da açılan TEK Atölye'nin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için her açılış, her hizmet çok kıymetli. Ancak bugün açılışını yaptığımız TEK Kadın Atölyesi benim için ayrı bir anlam taşıyor. Resmi olarak ikinci atölyemizi açıyor olsak da daha önce Ertuğrul Mahallesi'ndeki Miras Atölyemizle birlikte aslında üçüncü TEK Atölyemizi hayata geçiriyoruz. Belki küçük gibi görünebilir ama burası Kızılpınar'da üreten, öğrenen, dayanışan kadınların, gençlerin ve çocukların buluşma noktası olacak. Kadınların birbirinden güç aldığı, yeteneklerini geliştirdiği ve belki de kendi işlerini kurma yolunda ilk adımlarını attığı bir merkez olacak."

8 Mart'ın tarihsel anlamına da dikkati çeken Yüceer kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz inanıyoruz ki bir şehir ancak kadınları güçlü olursa güçlü olur"

"Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart yalnızca bir kutlama günü değil; arkasında uzun yıllara dayanan büyük bir mücadele, emek ve dayanışma var. Bugün burada bir aradaysak, kadınların verdiği o mücadelelerin sonucudur. Biz inanıyoruz ki bir şehir ancak kadınları güçlü olursa güçlü olur. Kadın emeğinin görünür olmadığı, kadınların yok sayıldığı bir yerde güçlü, huzurlu ve adil bir şehirden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle kadınların üretime katıldığı ve kendi ayakları üzerinde durabildiği şehirler daha mutlu, daha adil ve daha umut dolu şehirlerdir."

TEK Atölye'leri mahalle ölçeğinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizde kadın atölyeleri kuruyoruz. Bu atölyelerde el sanatlarından dikişe, mutfak çalışmalarından eğitim ve girişimciliğe kadar birçok alanda kadınlarımız birlikte üretecek, birlikte öğrenecek. Biz inanıyoruz ki bir kadının hayatı değiştiğinde bir ailenin, bir ailenin hayatı değiştiğinde bir mahallenin, bir mahallenin değişmesiyle de o şehrin kaderi değişir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm kadınları atölyeye davet eden Yüceer, şunları aktardı:

"Gelin, sahip çıkın, üretin, öğrenin ve birlikte güçlenelim"

"Bugün açılışını yaptığımız bu atölyenin, Kızılpınar'daki kadınların ve çocukların hayallerine giden yolun kapısı olmasını diliyorum. Burası sizin yeriniz. Gelin, sahip çıkın, üretin, öğrenin ve birlikte güçlenelim. Kadının emeğinin olduğu her yer güzelleşir. Tekirdağ da kadınların emeğiyle daha güzel olacak. Bu atölyenin Kızılpınar'ımıza, Çerkezköy'ümüze ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeğiyle hayatı var eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların daha güçlü olduğu, kadın emeğinin değer gördüğü bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."

Programın sonunda açılış kurdelesi kesilerek TEK Atölye resmen hizmete açıldı. Yüceer ve protokol üyeleri daha sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu. 228 metrekarelik alanda kurulan atölyede, 12 dikiş makinesi ve 1 overlok makinesi bulunuyor. Merkezde özellikle tekstil sektörüne yönelik sanayi tipi biçki ve dikiş kurslarının öncelikli olarak verilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

