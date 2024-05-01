Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Renkli Manzaralar Sunuyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Renkli Manzaralar Sunuyor

Tekirdağ\'da Kanola Tarlaları Renkli Manzaralar Sunuyor

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların yeşermesiyle renklenen tarlalar, rotası Tekirdağ olan sürücüler ve yolcular için güzel görüntüler oluşturuyor. Tekirdağ-İstanbul ve Tekirdağ-Çorlu yolu arasındaki tarlalarda çiçek açan kanolalar, güzel manzara sunuyor. Gün boyunca yoldan geçenler kanola ve buğday tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kanola tarlalarının yolculuk yapanlara renkli manzara sunduğunu söyledi. Sürücülerden Aşkın Topçu da kanola tarlalarının kente eşsiz bir güzellik kattığını dile getirdi.

01.05.2024 11:32
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Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların yeşermesiyle renklenen tarlalar, rotası Tekirdağ olan sürücüler ve yolcular için güzel görüntüler oluşturuyor.

Tekirdağ- İstanbul ve Tekirdağ- Çorlu yolu arasındaki tarlalarda çiçek açan kanolalar, güzel manzara sunuyor.

Gün boyunca yoldan geçenler kanola ve buğday tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanola tarlalarının yolculuk yapanlara renkli manzara sunduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'da kanolaların çiçeklenmesiyle renk çümbüşü yaşanmaya başladığını ifade ederek, "Tekirdağ her mevsim başka güzelliklere bürünüyor. Bu dönemde sarıya boyanan tarlalar hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini geçiyor. Doğal stüdyo gibi olan tarlalar ilgi görüyor." dedi.

Sürücülerden Aşkın Topçu da kanola tarlalarının kente eşsiz bir güzellik kattığını dile getirdi.

Topçu, insanların doyumsuz bir manzara eşliğinde yolculuk yaptığını belirterek, herkesin tarlalardaki renk cümbüşüne hayran kaldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Renkli Manzaralar Sunuyor - Son Dakika

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