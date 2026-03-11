Tekirdağ'da Kanserojen Antep Fıstığı Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste yapılan aramada, baklava yapımında kullanılmak üzere kıyılmış 2 ton Antep fıstığı ele geçirildi. Tonlarca üründe aflatoksin tespit edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi sınırları içinde kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, koliler içerisinde baklava yapımında kullanılan kıyılmış Antep fıstığı bulundu. Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelip, inceleme yaptı. İncelemede; irsaliye ve faturası olmayan fıstıktan numune alındı. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ndeki inceleme sonucu fıstıkta, aflatoksin B1 ve total aflatoksin tespit edildi. Minibüste bulunan yaklaşık 2 ton ürüne el konuldu.

'KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR'

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, jandarmanın dikkati sayesinde 2 ton Antep fıstığı ele geçirildiğini belirterek, "Bunların izlenebilirliği olmayan, etiketi bulunmayan madde olduğundan hemen ivedilikle numunemizi aldık. Numuneyi laboratuvara gönderdik. Yapılan analiz sonucunda içinde aflatoksin dediğimiz kanserojen madde çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle 2 tona yakın aflatoksin içeren Antep fıstığını imha edeceğiz. Birden fazla paketten alınan numune ve şahit numunesi hep birlikte laboratuvara gönderildi ve bunun sonucunda bütünü temsil ettiğinden dolayı tamamı bizim için güvenilir olmayan gıda olarak tescillendi. Bununla ilgili transit dediğimiz bir araç dolusu ürün için işlemler yapıldı. Sahiplerine, araç sahibine idari para cezası uygulandı 250 bin TL. Bunun sonucunda savcılık soruşturması devam etmektedir" dedi.

'40 TON CİVARINDA BAKLAVA ÜRETİLEBİLİRDİ'

Ürünlerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiğini söyleyen Süleymanoğlu, "Bu ürünleri yakaladığımızda gideceği yer belli değildi. Herhangi bir işletmeye gidilip, satılabilirdi ucuz fiyata. Bu 2 tona yakın Antep fıstığıyla 40 ton civarında baklava üretilebilirdi. Kanserojen madde içeren 40 ton baklavayı halkımızın tüketmesini engellemiş olduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,