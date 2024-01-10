Tekirdağ\'da Kapalı 10 Mahalle Yolu İçin Çalışma

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TEKİRDAĞ'DA KAPALI 10 MAHALLE YOLU İÇİN ÇALIŞMA
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki kırsal 10 mahallenin yolları kapandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan mahallelerin yolları açmak başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. İş makineleri ile kar temizleme çalışması yapılırken, soğuk nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda da tuzlama çalışmasında bulundu.
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