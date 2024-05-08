Tekirdağ\'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli dronla tespit edilerek gözaltına alındı

Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince dronla tespit edilerek gözaltına alındı.
Saray Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürme suçundan aranan İ.U'nun ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlının saklanacağı değerlendirilen çiftlikte dronla arama yaptı. Çiftlikte olduğunu tespit edilen şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı.
Çiftlikteki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlı işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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