Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli dronla tespit edilerek gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli dronla tespit edilerek gözaltına alındı

Tekirdağ\'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli dronla tespit edilerek gözaltına alındı

Saray Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan İ.U'nun bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, zanlının saklandığı çiftlikte dronla arama yaparak onu tespit etti ve kaçmaya çalışırken yakaladı. Ayrıca çiftlikte yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlı, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

08.05.2024 10:13
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Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince dronla tespit edilerek gözaltına alındı.

Saray Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürme suçundan aranan İ.U'nun ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının saklanacağı değerlendirilen çiftlikte dronla arama yaptı. Çiftlikte olduğunu tespit edilen şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı.

Çiftlikteki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

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