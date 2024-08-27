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Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan K.K'nin Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda K.K. ve R.A. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 71 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 4 cep telefonu, susturucu, sahte ehliyet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 380 lira ele geçirildi.

K.K'nin başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik beyan ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.