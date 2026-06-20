Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
20.06.2026 17:35
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Saray'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerindeki Kavacık mevkisinde meydana geldi. Abdullah S.'nin kullandığı minibüs ile Ali Ç. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazada minibüs sürücüsü Abdullah S., otomobil sürücüsü Ali Ç. ile yanındaki Merve Ç., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Ç., kurtarılamadı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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