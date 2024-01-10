 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kayra Güner, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde defnedildi. Güner için düzenlenen cenaze törenine, siyasi ve idari yetkililerin yanı sıra yakınları ve arkadaşları da katıldı. Olayın ardından Güner'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tekirdağ\'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi
10.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 18:02
Abone Ol

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki Kayra Güner, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verildi.

Güner için Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güner'in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazın ardından Güner, yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Olay

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan Güner, kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarpası sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güner'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Lüleburgaz, Tekirdağ, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement