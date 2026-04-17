Tekirdağ'da Köy Enstitüleri'nin 86'ncı Yılına Anlamlı Anma

17.04.2026 17:35  Güncelleme: 19:22
(TEKİRDAĞ) - Cumhuriyet değerlerinin simgelerinden Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 86'ncı yılı dolayısıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Kent Konseyi'nin paydaşlığını yaptığı kapsamlı bir etkinlik programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, "Kapanan Köy Okulları Fotoğraf Sergisi" nin açılışıyla başladı. Sergide kent genelinde kapanan tüm köy okullarının fotoğrafları sergilendi.

Program kapsamında Prof. Dr. Neşe Atik "Köy Enstitüleri'nden Günümüze Eğitim" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Atik, sunumunda Köy Enstitüleri'nin eğitim alanında sağladığı kazanımları, tarihsel gelişim sürecini ve bu modelin günümüz eğitim sistemine nasıl uyarlanabileceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikler, "Dostlar Korosu İlk Koristleri Konseri" ile devam etti. Konser, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Nurten Yontar, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet'in eğitim mirasının ve Köy Enstitüleri'nin tarihsel öneminin vurgulandığı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Köy Enstitüleri, Sivil Toplum, Kent Konseyi, Tekirdağ, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
