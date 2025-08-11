Tekirdağ'da Kum Yüklü Kamyon Devriildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.S'nin kullandığı 34 BFF 559 plakalı kum yüklü kamyon Kumbağ Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
