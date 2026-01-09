Tekirdağ Belediyesi'nden İklim Dostu Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Belediyesi'nden İklim Dostu Proje

09.01.2026 12:07  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurakçıl peyzaj çalışmalarını yaygınlaştırarak, su kaynaklarını korumayı ve sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor. Bu uygulamalar, estetik bir görünüm sunarken, su tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini koruyan, iklim koşullarına dayanıklı ve dirençli peyzaj uygulamalarından biri olan kurakçıl peyzaj çalışmalarını kent genelinde yaygınlaştırıyor. Suyu doğru yöneten, sürdürülebilir ve modern bir görünüm sunan bu uygulamalarla, kentin kavşakları yeni bir görünümüne kavuşuyor.

Karasal iklim özelliklerine uyumlu, su kaynaklarını korumayı esas alan ve estetik anlayışı sürdürülebilirlikle buluşturan kurakçıl peyzaj çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Kurakçıl peyzaj yalnızca taş, çakıl veya sert zemin uygulamalarından ibaret olmamakla birlikte, betonlaşmayı teşvik etmeyen daha az su tüketimini esas alan bütüncül bir peyzaj yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla çim alanlar azaltılarak suyun buharlaşma yoluyla kaybını önlemek amacıyla çakıl ve benzeri geçirgen malzemeler destekleyici unsur olarak kullanılıyor.

Çalışmalar kent genelinde devam ediyor

Ayrıca uygulanan alanların iklim ve ekolojik yapısına uygun bitki türleriyle yaşayan, dengeli ve sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturuluyor. Bu sayede hem su kaynakları korunuyor hem de Tekirdağ'ın kent estetiği, iklim dostu ve modern görünüm anlayışla güçleniyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla doğal kaynakların korunması, daha az su tüketimiyle estetik ve görsel açıdan güçlü alanlar oluşturulması hedefleniyor. Kurakçıl peyzajda tercih edilen bitkiler, daha az su isteyen ve karasal iklime uyumlu türlerden seçiliyor. Bu sayede Tekirdağ'ın cadde ve kavşakları daha az suyla daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Ayrıca, bilimsel ve ekolojik yöntemlerle kurakçıl peyzaj anlayışının tüm ilçelerde yaygınlaştırılması ve kentin geleceğine uzun vadeli katkılar sunulması amaçlanıyor.

Kurakçıl peyzaj çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa'da Tilki Selim Soğancılar Kavşağı, 57. Alay Caddesi, İstiklal Marşı Caddesi ve Belediye Ana Binası Bahçesi'nde uygulamalar tamamlandı. Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ile Ergene Edirne Bulvarı şev alanlarında ise çalışmalar sürüyor.

İlerleyen süreçte ise kurakçıl peyzaj uygulamalarının Süleymanpaşa Maxi Kavşaklar, Tekirdağ-İstanbul Yolu üzeri, Muratlı yol kenarı, Çorlu Ali Osman Çelebi Bulvarı ve Çerkezköy El Heykelli Kavşak alanlarında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Belediyesi'nden İklim Dostu Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

14:28
Halep’te YPG’li gruplar anlaşmayı ihlal etti, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar anlaşmayı ihlal etti, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
14:22
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:35:13. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Belediyesi'nden İklim Dostu Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.