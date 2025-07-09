Tekirdağ'da Lavanta Turizmi Büyüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Lavanta Turizmi Büyüyor

09.07.2025 11:35
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Tekirdağ'da lavanta bahçeleri 1000 dekara ulaştı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Tekirdağ'da 2017 yılında 68 dekarlık 5 bahçeyle başlayan lavanta üretim alanı, Kovid-19 salgını sonrası yerli ve yabancı turistlerin lavanta turizmine ilgisinin artmasıyla yaklaşık 1000 dekara ulaştı.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini hisseden üreticiler, suya çok az ihtiyaç duyan lavantayı alternatif bir ürün olarak değerlendirmeye başladı.

Lavanta üreticisi çiftçiler, bir yandan lavanta yağı üretirken bir yandan da bahçelerinde kurdukları dekorlarla fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

"20 lavanta bahçesi var"

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, lavanta tarlalarını ziyaret etmek, gözlemlemek, fotoğraf çekmek, lavantadan elde edilen ürünleri deneyimlemek ve lavanta hasadına katılmak amacıyla turistleri Tekirdağ'a beklediklerini söyledi.

Tekirdağ'ın konum itibarıyla yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen önemli bir şehir olduğunu belirten Örnek, "İlimiz, İstanbul, Edirne, Çanakkale ve İzmir'e geçiş güzergahında yer aldığı için gelen yerli ve yabancı turistlere Tekirdağ'ın güzelliklerini anlatmakla ve göstermekle mükellefiz." dedi.

Örnek, salgın sonrası dönemde turistlerin doğayla iç içe deneyimlere olan ilgisinin arttığını ifade etti.

Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Örnek, "Pandemi sonrasında doğal güzelliklere olan ilgi arttı. Bu artışla birlikte lavanta bahçeleri, alternatif turizm alanlarından biri haline geldi. İlimizde lavanta bahçeleri hızla çoğaldı. 20 bahçede üretim alanı 1000 dekara ulaştı. Burada hem esnafımız gelir elde ediyor hem de misafirlerimiz doğal güzellikleri keşfetme imkanı buluyor." diye konuştu.

Lavanta bahçelerinde ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla müzik dinletileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Örnek, lavanta bahçeleriyle alternatif bir turizm alanının oluştuğuna dikkat çekti.

"Tarlaları 5 bin kişi ziyaret etti"

Örnek lavanta bahçelerinin sayısının gelecek yıl yüzde 50 daha da artacağını, insanların alternatif ürünlere olan ilgisi arttıkça yeni alanlar ortaya çıktığını dile getiren Örnek, "Lavanta bahçelerimizin tanıtımı ve medyadaki görünürlüğü çok önemli. Amacımız, ilimize ekonomik katkı sağlamak, turist sayısını artırmak ve Tekirdağ'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak." dedi.

Bahçelerde lavanta kokulu kolonya, lokum ve kozmetik ürünlerin yerli ve yabancı turistlere tanıtıldığını aktaran Örnek, geçen yıl her gün yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği tarlalara bu yıl günlük 5 bin ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

"Gelen misafirlerimiz stres atıyor, dekorlarda fotoğraf çekiliyor"

Lavanta bahçesi sahibi Hande Özgül, kentte her geçen yıl lavanta bahçelerinin sayısının arttığına işaret etti.

Lavanta bahçesine gelenlere "misafirlerim" diye hitap ettiğini ifade eden Özgül, "Bu sene Tekirdağ genelinde lavanta tarlalarının sayısı arttı. Bizim bahçemize de ilgi oldukça yoğun. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gelen misafirlerimiz stres atıyor, dekorlarda fotoğraf çekiliyor. İlginin artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçe sahibi Hakan Turgut da mor renkli görsel şölenin, yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz anılar yaşattığını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, turist, Turizm, Güncel, Kültür, Tarım, Çevre, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Lavanta Turizmi Büyüyor - Son Dakika

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