Tekirdağ'da Leyleğin Hareketleri Canlı Yayınla Takip Edilecek - Son Dakika
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Tekirdağ'da Leyleğin Hareketleri Canlı Yayınla Takip Edilecek

Tekirdağ\'da Leyleğin Hareketleri Canlı Yayınla Takip Edilecek

Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan ve mahallelinin 'Gelendost' ismini koyduğu leyleğin hareketleri, TREDAŞ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında canlı yayınla takip edilecek. Bu çalışma, leyleklerin davranışlarını inceleyerek çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiklerini anlamak ve gelecekte alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla başlatılmıştır.

13.05.2024 18:37
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Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan ve mahallelinin "Gelendost" ismini koyduğu leyleğin hareketleri canlı yayınla takip edilecek.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini araştırmak üzere çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında leyleğin konduğu platforma kamera sistemi kuruldu, leyleğin hareketleri izlenmeye başlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, iklim değişikliği gibi küresel bir soruna dikkati çekmeyi ve doğal yaşamı korumayı toplumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Trakya'nın, göçmen kuşların ve leyleklerin konakladığı önemli yerlerden olduğunu aktaran Bilgili, "Bazı direklerin üzerine platformlar kurarak kuşlara zarar görmeyecekleri yaşam alanları sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Gelendost" için 2017 yılında özel platform kurulduğunu anımsatan Bilgili, platformu yuvası olarak benimseyen leyleğin hareketlerinin her an takip edilebileceğini kaydetti.

Bilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüyle ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmanın, leyleklerin davranışlarını inceleyerek, çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiklerini anlamak, gelecekte alınması gereken önlemleri belirlemede önemli bir veri sağlayacak diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İklim Değişikliği, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Leyleğin Hareketleri Canlı Yayınla Takip Edilecek - Son Dakika

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